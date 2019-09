Así es la nueva forma de comprar lentes de contacto

¿A quién no se le han empañado las gafas tomando café? ¿Y a quién no se le ha hecho imposible ver una película 3D por culpa de sus gafas? ¡Y ni hablar del momento de hacer algún deporte o salir de fiesta! Estos tormentos, que comparten todas las personas que usan lentes, no tienen que ser para siempre.

Y es que hoy en día, usar lentes de contacto es más fácil de lo que usted piensa. Ya sea por estética, practicidad, o ambas razones; cada vez más personas los prefieren, y así mismo buscan una empresa confiable que piense en su salud visual tanto como en su comodidad y necesidades.

Lentesplus.com, que ya cumple cinco años en el mercado colombiano, se renueva pensando en sus clientes y su estilo de vida. Esta tienda en línea de lentes de contacto, que apuesta a un servicio personalizado, compite con precios justos y un amplio portafolio de marcas disponibles para todos los bolsillos. Por si fuera poco, ofrece el servicio de envíos y devoluciones sin costo alguno.

Además tiene en mente a quienes apenas se aventuran a usar lentes de contacto. Entre las dudas más frecuentes de quienes comienzan a usarlos está la pregunta de cómo cuidarlos y de qué manera utilizarlos para asegurar que duren por un tiempo. Por esta razón, Lentesplus.com ofrece un servicio de asesoría personalizada desde su página web, así como una guía completa de cuidados y productos recomendados para usuarios.

Desde la página se explica cómo leer y entender la fórmula para los lentes de contacto cuando la persona ya se ha reunido con un profesional en salud visual. De esta manera, todos los clientes saben exactamente qué correctivos tienen los lentes que les serán formulados. Un proceso totalmente transparente en el que la persona está recibiendo acompañamiento constante según sus necesidades.

Para quienes apenas comienzan a navegar la página, amigable desde todo tipo de dispositivos, es posible acceder y clasificar los diferentes tipos de lentes de contacto según el caso particular o la dificultad visual, un laboratorio en especial, o un tipo de lente preferido. Así mismo, Lentesplus.com ofrece una diversidad de lentes de contacto para quienes solo buscan algo estético –pero seguro y a buenos precios– para la época de Halloween o para conseguir un look diferente en su día a día con un nuevo color en su mirada.

Con tiendas físicas en Bogotá, Medellín e Ibagué, Lentesplus.com permite agendar una cita personalizada desde su página web. Al ingresar permite elegir el día y la hora que mejor convenga, y listo.

Esta startup colombiana es miembro del Team Startup Colombia del MinTIC y fue premiada por la ANDI este año en la categoría Creación de Empresa. Nació en 2014 cuando uno de sus fundadores buscaba un servicio en línea que le permitiera cambiar sus lentes de contacto, y al encontrarse con los elevados precios y la poca atención al cliente, decidió que ofrecería la primera tienda en línea de lentes de contacto de América Latina.

Además de los reconocimientos, entre 2018 y 2019 el aumento en ventas deja ver el buen recibimiento que ha tenido la renovación de esta compañía en el país, pues en total tuvo un 86% de crecimiento para el periodo mencionado. A futuro, Lentesplus.com se perfila como una de las empresas más confiables y de vanguardia en el sector, compitiendo con servicio al cliente y algunos de los precios más asequibles entre las compañías proveedoras de lentes de contacto.