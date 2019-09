Gran Premio de Italia: Leclerc, la esperanza de Ferrari para terminar con Mercedes

Charles Leclerc quiere hacer historia en Ferrari. El piloto monegasco consiguió su primera victoria en Bélgica y va por más. Y es que, en Italia, se hizo con la pole position. De hecho, es la cuarta para él en la temporada. Razón por la que espera volver a ganar y celebrar en Monza. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Gran Premio de Italia de Fórmula Uno 2019 EN VIVO ONLINE)

La hegemonía de Mercedes, liderada por Lewis Hamilton, es más que evidente. No en vano, el británico se perfila como posible campeón. Sin embargo, Ferrari no baja los brazos. La escudería italiana apuesta todas sus fichas en Leclerc, quien sueña con revertir la situación y volver a ganar. Eso sí, la tarea no será fácil.

Día: 8 de septiembre

Hora: 8:10 a.m.

Canal: Fox Premium (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir la carrera online)

