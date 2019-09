(VIDEO) Colombianos celebran con canción de Pablo Escobar en Miami y generan repudio en redes.

View this post on Instagram

Vergüenza nacional Colombianos que asistieron al partido amistoso de la Tricolor frente a Brasil, armaron fiesta en las calles de Miami. Lo que están reprochando es el tipo de música que utilizaron, pues entonaron la celebración con electrónica en honor al narco Pablo Escobar y, como era de esperarse, el video se está haciendo viral. •••••• #colombia #miami #partido #rechazo #escobar #news #aunclic