Unión Magdalena vs. Millonarios: los embajadores sueñan con ser los únicos líderes de la Liga

Jorge Luis Pinto, nuevamente, se las trae. El estratega y sus dirigidos demuestran que lo acontecido en el semestre pasado no fue casualidad. Así lo reflejan sus resultados. Hasta el momento, acumulan 17 unidades, producto de cinco victorias, dos empates y tan solo una derrota. Además, han anotado 13 goles y recibido nueve. Dichos números los ubican a un punto del líder, Alianza Petrolera. Razón por la que harán hasta lo imposible por conseguir la victoria en el estadio Sierra Nevada. (Encuentre más abajo el link para Ver Unión Magdalena VS Millonarios GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 7)

Sin embargo, no será nada fácil, ya que tendrán varias bajas. David Macalister Silva y José Luis Moreno no estarán presentes por lesión, mientras que Wuilker Faríñez se encuentra con la Selección de Venezuela. Asimismo, John Duque no saltará al terreno de juego en Santa Marta tras de ser expulsado en la anterior fecha contra Atlético Nacional. Por eso Pinto deberá apelar a su experiencia para replantear el esquema con nuevos nombres, pero que no afecten el alto nivel expuesto hasta ahora.

Ver Unión Magdalena VS Millonarios GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 7

Día: 4 de septiembre

Hora: 4:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

