¡A por las semifinales! Cabal y Farah sueñan con ampliar su historia, ahora en el US Open

Año de ensueño para las raquetas número uno del país y del mundo. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah no se conforman con lo conseguido hasta el momento y van por más. Después de superar a Pablo Cuevas y Steve Johnson con parciales de 6-2 y 6-3 en primera ronda, vencer a Cameron Norrie y Daniel Evans por 5-7, 6-4 y 6-3 en segunda e imponerse 6-4 y 6-4 sobre Robin Haase y Wesley Koolhof en octavos de final, medirán fuerzas contra la pareja conformada por el japonés, Ben McLachlan, y el británico, Luke Bambridge, en cuartos de final del US Open. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Cabal y Farah VS McLachlan y Bambridge EN VIVO ONLINE Cuartos de final dobles US Open)

En caso de ganar, igualarán su mejor presentación en el último Grand Slam del año. Recordemos que fue el año pasado cuando alcanzaron las semifinales e, infortunadamente, cayeron ante Mike Bryan y Jack Sock por 2-6, 7-6 y 4-6. Sin embargo, en esta ocasión, harán hasta lo imposible para no cometer los mismos errores. Y es que su mayor anhelo es seguir dejando en alto el nombre del país.

Ver Gratis Cabal y Farah VS McLachlan y Bambridge EN VIVO ONLINE Cuartos de final dobles US Open

Día: 4 de septiembre

Hora: 3:30 p.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver seguir el partido)

