¡Indignante! Piden anular boda entre hombre de 28 años y menor de 9 años

La unión conyugal con una menor esta prohibida en el país asiático. Piden anular boda entre hombre de 28 años y menor de 9 años.

Las autoridades competentes pidieron a un tribunal islámico en el condado de Bahmai en Irán, anular la boda de un hombre con una niña de 9 años, luego de que se viralizaran por Facebook los videos de la boda.

Según informa RT, el hecho fue denunciado por la periodista y defensora de los derechos de las mujeres en el país asiático, Masih Alinejad.

"Esta es una fiesta de boda para una niña menor de 13 años. Lloré cuando recibí este video… Según las leyes islámicas, una niña […] puede casarse pero no puede elegir su propia vestimenta", indicó la profesional en su cuenta de Twitter tras denunciar el hecho.

También, el periodista Babak Taghvaee dio a conocer más detalles de la boda.

En ese sentido, señaló que el hombre que aparece en el registro pertenece a una milicia que forma parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Ante la polémica situación, medios locales indicaron que "los padres de la niña y también el clérigo chiíta, que organizó el matrimonio, son convocados a los tribunales para ser procesados ​​por su delito".

#Iran once pioneered respect for women's rights in the world. But the world's most filthy religion ruined its magnificent culture. Under the secular #Pahlavi, marriage was prohibited to women under 18, but in the Islamic Regime,a 13yrs old girl is forced to marry a 28yrs old man! pic.twitter.com/0ktuDqbN53

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) September 2, 2019