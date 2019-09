Encuentran cuatro cuerpos envueltos en bolsas plásticas tirados en la vía.

View this post on Instagram

😱Encuentran dos cadáveres de mujeres envueltos en papel chicle en la antigua vía a Caldas, Antioquia😱 . Con este hallazgo ya son cuatro los cuerpos encontrados en las mismas circunstancias en esta zona del sur del valle de Aburrá.😱 . Las víctimas estaban envueltas en papel chicle y fueron encontradas por las autoridades en la antigua vía a Caldas, cerca al municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá . Horas antes, en la variante a Caldas, en los límites de Sabaneta, la policía encontró metidos en sabanas los cuerpos de un hombre y una mujer aun sin identificar. . (Fotografías: Cortesía) . . . #AlertaPaisa #Cadaver #Hallazgo #OrdenPublico #PoliciaMetropolitana #Encostalados #CombosDelincuenciales #CaldasAntioquia #LaEstrella