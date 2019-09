El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, dijo este martes que autorizará el uso de satélites para ubicar campamentos de grupos armados en el país, después de que varios disidentes de las FARC anunciaran su rearme.

Durante la reunión de la Comisión Delegada, una versión reducida del Legislativo que opera mientras dura su mes de receso, Guaidó dijo que aprobará esta medida "en ejercicio" de las competencias al frente del Estado que juró en enero pasado.

Aseguró que espera que la tecnología facilite no solo "la ubicación" de campamentos de irregulares, sino también de pistas clandestinas usadas para el tráfico de estupefacientes.

Venezuela posee tres satélites, uno de ellos de observación terrena, lanzados con apoyo de China, un fuerte aliado de Nicolás Maduro.

Pero son controlados por el Gobierno de Maduro, que niega la presencia de irregulares en el territorio y no considera a las FARC un grupo terrorista, sino beligerante dentro del escenario político colombiano.

Guaidó dijo que para dar con las coordenadas de campamentos guerrilleros se aliará "con el mundo democrático" y usará "todas las relaciones y posibilidades de inteligencia", sin ofrecer más detalles.

"Deben salir" los irregulares de Venezuela, señaló. "Y si no, es a plomo que deben salir del territorio nacional. Si tienen o no las bolas (en el Gobierno de Maduro), y me disculpan la expresión, para enfrentar esta amenaza sin precedentes en Venezuela, entonces que se echen a un lado", agregó.

Guaidó autorizará uso de satélites para ubicar grupos armados en Venezuela.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.