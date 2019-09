Gremios piden subsidios para la compra de vivienda usada

Dos gremios de venta de inmuebles han pedido al Gobierno abrir subsidios para la compra de vivienda usada en Bogotá y Colombia. Fedelonjas y la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci) pidieron que los subsidios para compra de vivienda nueva también se extiendan a la compra de casas y apartamentos usados.

Para ambos gremios, la intención del Gobierno de ofrecer subsidios afecta la compra de vivienda usada. La compra subsidiada de inmuebles usados impulsaría a más colombianos a abandonar el arriendo. Con estos subsidios, podrían comprar casas y apartamentos con un precio inferior al de mercado, pagando cuotas más bajas que los arriendos.

Andrés Correa, presidente de Fiabci, aseguró que esta medida no solo serviría para flexibilizar el mercado inmobiliario en el país. También ayudaría a que inversionistas en el exterior se convirtieran en propietarios de bienes raíces en Colombia.

Durante la inauguración del Gran Salón Inmobiliario en agosto, el presidente de Fedelonjas Bogotá, Andrés Martínez, hizo el llamado. El sector necesitaría “un espaldarazo para impulsar la inversión en un mercado, que vale destacar, ha sido determinante para mantener las buenas cifras de las actividades inmobiliarias”, según Martínez.

Esto sobre todo es crítico en una ciudad como Bogotá. Según la Veeduría Distrital, los bogotanos promedio necesitan alrededor de 18 años para poder comprar una vivienda en un barrio de estrato 4 como Cedritos o Salitre. Además, la falta de viviendas nuevas en los últimos años ha causado una compresión muy fuerte del mercado inmobiliario.

A pesar de esto, el llamado no tendría una respuesta positiva del Gobierno. Aunque hay unos 10 billones de pesos a nivel nacional para comprar vivienda nueva, la compra de vivienda usada no tendría este impulso. El motivo es que la construcción de viviendas nuevas sirve además para mejorar las cifras de empleo y el crecimiento del PIB, mientras que las viviendas usadas no tienen este impacto.