(VIDEO) En Bogotá, joven borracho maltrató a su novia, humilló a un taxista y no le pagó

Un video que circula en redes sociales evidencia a un joven en alto grado de alicoramiento protagonizando un bochornoso espectaculo en una calle de la capital.

En la grabación se escucha al conductor de un taxi pidiéndole a la pareja que acaba de dejar que le paguen la carrera. Son $22.000.

No obstante, con los segundos la situación se torna violenta. El muchacho empieza a insultar al conductor y a su novia.

"No me voy a bajar hasta que no le des los $22.000", dice la mujer.

Mientras tanto, el joven insiste en bajarse y no pagar. "Pobre (…) ya bajo los $22.000 para pagarle a este pobre", resalta el joven. "Pobre, grabe a su mamá, pobre", añade.

Acto seguido, obliga a su novia a bajar. Lo hace mientras la empuja.

"Ya se los bajo pobre imbécil", vuelve y dice el joven borracho.

Video

