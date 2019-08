Once Caldas vs. América: los diablos rojos no quieren irse en blanco de Manizales

Maravilloso presente del conjunto vallecaucano. Después de varios años llenos de crisis, están en la parte alta de la tabla de posiciones. Su rendimiento no convence, pero tampoco disgusta. Y es que, sin lugar a dudas, el director técnico Alexandre Guimarães deberá corregir y replantear ciertos aspectos. Por eso, en el estadio Palogrande esperan dar el golpe y demostrar que son candidatos al título. (Encuentre más abajo el link para Ver Once Caldas VS América de Cali GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 9)

Al frente estará el blanco blanco, que vive la otra cara de la moneda. Actualmente, acumulan 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Eso sí, un triunfo los ubicaría en el grupo de los ocho.

Ver Once Caldas VS América de Cali GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 9

Día: 31 de agosto

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

Maravilloso presente del conjunto vallecaucano. Después de varios años llenos de crisis, están en la parte alta de la tabla de posiciones. Su rendimiento no convence, pero tampoco disgusta. Y es que, sin lugar a dudas, el director técnico Alexandre Guimarães deberá corregir y replantear ciertos aspectos. Por eso, en el estadio Palogrande esperan dar el golpe y demostrar que son candidatos al título.

Al frente estará el blanco blanco, que vive la otra cara de la moneda. Actualmente, acumulan 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Eso sí, un triunfo los ubicaría en el grupo de los ocho.