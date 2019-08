Por grabar video de golpiza, policías lo amenazaron en Bogotá. La víctima hizo la denuncia ante los medios.

Un hombre asegura que policías del CAI del Barrio El Galán comenzaron a pegarle. En ese momento, él decide, sin que los uniformados se den cuenta, grabar lo ocurrido. Sin embargo, minutos después uno de los agentes se percata de la grabación y lo amenaza con inculparlo de tener en su poder una libra de marihuana si no desbloqueaba su teléfono para borrar la evidencia.

Apesar de las amenazas, el hombre se resiste a borrar el video y en ese momento uno de los uniformados le quita el celular. Además de esto, lo enviaron a la UPJ donde permaneció encerrado por 24 horas.

Los policías no pudieron borrar el video porque no conocían la contraseña del celular.

Me dice que lo desbloqueara o sino me empapelaba con una libra de marihuana. Yo le dije que no importaba, que lo hiciera, pero que no iba a borrar el video