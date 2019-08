Conozca cómo pedir un aumento de sueldo y obtenerlo

Todos queremos en algún momento de nuestra vida laboral un aumento de sueldo porque creemos que lo merecemos.

Es sabido que el sueldo inicial de un profesional no está dado por su experiencia profesional, ya que en general, no la posee. En los cargos de entrada existe cierta estandarización dentro de las compañías según áreas y perfiles, en ese sentido, no existe mucho espacio a la negociación por parte del candidato que recién está ingresando al mercado laboral, pues lo que debería buscar es acceder a la posición deseada y ahí trabaja y demostrar que es merecedor de un aumento salarial.

¿Cuáles son los factores a considerar para solicitar un aumento de sueldo?

Resulta imprescindible tener en cuenta algunos aspectos importantes para pedir un aumento de sueldo y tener éxito. La primera consideración es preguntarse, si uno está en condiciones de pedirlo; la segunda es la preparación, pues nunca se debe enfrentar semejante reunión sin estar preparado.

Es importante presentar resultados obtenidos y valores de mercado en los cuales apoyarte. Para formular el requerimiento de aumento de salario, evita decir de forma frontal “Quiero un aumento”. Mejor, comienza con frases como: ¿Cómo evalúan mi productividad?; ¿Cuál es la política salarial de la empresa?; ¿Existe la posibilidad de conversar una alza de mi salario?

Entonces ¿Cuándo y cuánto es adecuado solicitar un aumento de sueldo?

Considera que siempre, el mejor momento para negociar un aumento es después de un período de constantes buenos resultados. Para pedir y obtener un aumento, es necesario que puedas probar que lo mereces ¿Cómo? Con argumentos cuantitativo y cualitativo del tipo: “alcance de metas y objetivos”, “toma de responsabilidades o riesgos”, o algo que hiciste de forma notable este año. Si tienes cifras para apoyar tu pedido es el momento de usarlos. Construye tu discurso a alrededor de tus alcances y de los datos del mercado. Valoriza lo que hayas aportado durante tu experiencia laboral y sobre todo, lo que todavía puedes desarrollar.

Evita las discusiones personales que no deben tomarse en cuenta. Identifica posibles puntos débiles en tu perfil que pueden ser usados en tu contra y preparar argumentos. No entres en una lucha de poder y permanece abierto a los acuerdos que puedan ser ofrecidos.

Es importante tener una idea clara y precisa de tus expectativas. Según Daniel Martinez, Manager de Show me the money, "resulta inútil pedir un aumento surrealista con la esperanza de obtener lo que has planeado. Se realista y razonable. Raras son las veces que el monto del aumento es discutido, se conversa más el hecho de saber si un aumento es posible o no. Si te preguntan en qué cifra piensas, no des un monto preciso, sino privilegia un intervalo".

¿Cuáles son los factores a considerar para solicitar salario al momento de buscar una nueva oportunidad laboral?

Cuando se está en una transición laboral, se debe tener claridad sobre el sueldo que paga el mercado para dicha posición. Para ello existen herramientas que te permiten acceder a ellos como, Show Me The Money. Teniendo esa información en mano es mucho más sencillo platear y negociar el sueldo. Para evaluar nuestro salario debemos considerar nuestros logros, habilidades, conocimientos y realizar un cruce con lo que el mercado necesita y la demanda que existe de perfiles como el mío. Solo ahí tendremos una visión general del salario que podríamos solicitar.

