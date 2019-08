¿Quiere o planea viajar a Madrid? Esta promoción es para usted

Si usted es de los que sueña con “cruzar el charco”, pero todavía no se ha animado, le damos algunas buenas razones para animarse a dar el paso y conocer esta metrópolis europea. Seguramente, al final de esta nota estará buscando vuelos a España en otra pestaña de su navegador de Internet. ¿La razón? Léala abajo:

Lo primero, es que de manera indiscutible Madrid tiene mucho para ofrecer a nivel cultural. Por ejemplo, una parada obligada para quien pase por la capital española es el Museo del Prado. Este alberga algunas de las obras más representativas del arte clásico y moderno, y un paso por allí es casi una cita con la historia.

Por otro lado, para quienes adoren recorrer calles y conocer el estilo de vida local hay restaurantes grandes y chicos de todos los precios. Lo que tienen en común es que muchos de ellos resaltan la cocina local, famosa por sus tapas, el jamón serrano y la paella, todo acompañado de una buena copa de sangría o el llamado tinto de verano.

Algo que asusta a quienes tal vez no han viajado a Europa es toda la confluencia de idiomas que existen allí. Al menos 23 lenguas diferentes se pueden encontrar en este continente. Sin embargo, España es una apuesta segura para los colombianos, pues allí encontrarán un idioma con el que se podrán familiarizar a pesar de que algunas palabras y acentos son bastante diferentes.

En cuanto a la logística estando en Madrid hay otro punto muy favorable para los turistas, y es la posibilidad de recorrer la ciudad en metro. La línea de rutas cubre todo el casco urbano y es fácil llegar de un lugar a otro en cuestión de minutos. Así, no sucede como en algunas ciudades donde tenemos que sumar grandes cantidades de dinero a nuestro presupuesto por taxis o rentas de automóviles. En Madrid, conocer la ciudad es posible de manera autónoma entre las 6:00 a.m. y la 1.30 a.m.

También, para quienes aman la vida nocturna y conocer personas nuevas, la capital española tiene todo lo necesario. En las noches, salir a caminar por la Gran Vía da la opción de recorrer algunos de los bares más emblemáticos de esta zona. Un tema de conversación entre nuevos amigos puede ser, justamente, toda la historia que rodea la construcción de esta vía, para la cual se demolieron más de 300 casas, pero que cambiaría la historia de la ciudad al comunicar dos barrios tradicionales y convertirse en un importante foco de comercio. En el día, esta zona también tiene algunos cines para los amantes del séptimo arte. En una época, de hecho, esta región fue conocida como el Broadway madrileño.

Para terminar, quienes quieran irse empapados de la cultura flamenca pueden asistir a un show en el famoso Cardamomo. Este ‘tablao’ flamenco es conocido por albergar algunos de los shows más tradicionales de esta música española. Una noche allí será ideal para aplaudir al ritmo de las castañuelas y ver algunos de los bailarines más destacados de Madrid y todo España.

