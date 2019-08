El político que apoyaba a Peñalosa y fue quien le tumbó su proyecto estrella de movilidad

El juzgado 23 administrativo del circuito decretó medida cautelar para suspender el proceso de licitación del proyecto.

Las medidas cautelares se concedieron a la acción popular que interpuso el senador Rodrigo Lara argumentando que el proyecto "vulnera los derechos colectivos al medio ambiente sano, la moralidad administrativa y el patrimonio público causando un perjuicio irremediable para los bogotanos".

Según LA W, la decisión ordena que el proceso no puede reanudarse hasta tanto no se lleve a cabo el proceso de armonización del plan parcial.

Las medidas cautelares dejan claro que no existe "un estudio que armonice los diseños existentes con todos los planes parciales que se desarrollan sobre esta emblemática vía".

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró a los medios de comunicación que apelará el fallo que suspende TransMilenio por la Séptima.

Parar el proyecto estrella de la movilidad de Peñalosa, proyecto que tenía varios detractores en la oposición, curiosamente, fue logrado por un senador que apoyó a Peñalosa para llegar a la Alcaldía en 2015.

El proceso jurídico que no había tenido éxito en manos de concejales y opositores, floreció en manos del senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara.

En entrevista previa con PUBLIMETRO, el legislador contó sobre su lucha contra este proyecto nació porque ve improvisación y que llenar el corredor de buses, era un despropósito.

"La verdad es que en un acto de expiación y buscando la redención por haber apoyado a ese señor Peñalosa, he resaltado mucho sus errores. Tengo un pulso muy grande con lo de TransMilenio porque es una obra faraónica e innecesaria. Yo prefiero un metro subterráneo. Creo que lo que quiere hacer con TransMilenio es lo mismo que se puede hacer de otra manera. Yo estoy en modo crítico porque me pareció un acto criminal lo que hizo de comprar buses viejos y hacerlos pasar por nuevos y que además sean Euro V, ni siquiera Euro VI, y además mandarlos al sur de Bogotá", señaló Lara a nuestro medio.

Además, el senador aseguró que su pelea con Peñalosa proviene de la autoproclamación del alcalde como "gerente", según el senador de Cambio Radical que lo apoyó anteriormente.

"Peñalosa está usando a Bogotá para vender buses por todo el mundo. Él quiere convertir a Bogotá en la vitrina de su negocio y así no se puede", afirmó.

En una de las declaraciones más fuertes, Lara asegura que Peñalosa los engañó.

"Yo apoyé a ese señor y voté por él porque nos dijo que iba a solucionar la movilidad de la ciudad. Nos engañó y no solucionó nada. Mire el drama humano de las personas que tienen que pasar dos horas en un trancón o usar TransMilenio. A mí me duele que a él no le importa la gente vulnerable. Lo que da rabia, es sobre todo la insensibilidad social de un alcalde que gobierna para un pequeño número de privilegiados", afirmó Lara.

El puntillazo final. La estocada a un proyecto innecesario, desafiante e ineficiente. Un verdadero crimen urbanistico, un despropósito de 2,6 billones mal planeado, sin diseños definitivos, pensado para transportar el mismo número de pasajeros del SITP que circula hoy por la 7ma. pic.twitter.com/yb0DSCHWG7 — Rodrigo Lara (@Rodrigo_Lara_) August 29, 2019