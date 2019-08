'The Amazing Johnathan Documentary' demuestra que nada es lo que parece

Debería ser una regla empírica que un documental que cubre un tema sin que nada salga mal en el camino no sea por lo general una experiencia muy interesante para el espectador. Aunque es genial para el resto de nosotros, este tipo de trato puede hacer que el documentalista pase por el infierno y regrese. Esto es exactamente lo que le pasó al cineasta Ben Berman con su nueva película "The Amazing Johnathan Documentary".

Berman se enteró por primera vez de The Amazing Johnathan después de ver una de sus legendarias y desquiciadas actuaciones en Comedy Central cuando tenía unos 13 años. El mago maldice y hace que parezca que todos sus trucos van peligrosamente mal en el escenario cuando, de hecho, ese es el acto en sí. A medida que Berman crecía, se olvidó del artista hasta que apareció la noticia de que el artista había sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca mortal, la cardiomiopatía, y que el mago de Las Vegas, que había tenido tanto éxito, iba a regalar algunos de sus trucos a los magos más jóvenes después de su inevitable fallecimiento.

"Pensé que era algo muy hermoso. Quería que su legado siguiera vivo después de su partida y que siguiera vivo a través de otros magos. Y pensé que era realmente genial", le dijo Berman a Metro por teléfono. De ahí surgió la idea de documentar a Johnathan en su momento actual, y tuvo la oportunidad de seguir al mago mientras comenzaba a hacer su regreso al escenario.

Pero, por supuesto, Johnathan resultaría ser un tema más difícil de cubrir de lo que Berman se imagina. El mago ha sido abierto respecto a su uso diario de metanfetamina y mientras Berman y su equipo tenían sus cámaras encendidas, Johnathan les advirtió que quizás había múltiples equipos de documentales que estarían haciendo películas similares en el camino.

Esto lanza una llave inglesa en el plan de Berman, ya que su acceso a su sujeto previsto comienza a disminuir a medida que estos "equipos" compiten por el tiempo de filmación. Pero, ¿estamos seguros de que son reales o es en realidad el trabajo de uno de los mayores embaucadores del mundo? Esa es la pregunta a la que Berman se vio obligado a responder a medida que la película tomaba su giro involuntario.

Ben Berman con su nueva película "The Amazing Johnathan Documentary"

A lo largo de la película se plantea una y otra vez una pregunta: Si a Johnathan sólo le quedaba un mes de vida, ¿cómo se ha mantenido vivo durante los cuatro años transcurridos desde su diagnóstico? ¿Podría ser que este sea el truco más grande que haya hecho? ¿Eran estos otros equipos de documental sólo distracciones para que Berman no se acercara lo suficiente para averiguarlo? ¿Será que la verdadera enfermedad de Johnathan podría ser su adicción a las drogas?

"Esa es una buena pregunta", dice Berman. "Mucha gente me pregunta:'¿Aún crees que está fingiendo su muerte?' Y yo digo absolutamente que no. No sigo preguntándome si está fingiendo o no. Creo que la pregunta más precisa es, ¿por qué está muriendo? ¿De qué se trata esta cardiomiopatía cardíaca? ¿O qué lo causó? ¿Es posible….? ya sabes, fumar metanfetamina varias veces al día durante 25 años no es bueno para el corazón. ¿Podría eso haber causado lo que él dice ser cardiomiopatía, o lo que fue diagnosticado como cardiomiopatía? Creo que hay una buena posibilidad de eso. Lo que es una especie de situación de gallina o huevo. ¿Estaba predispuesto a padecer enfermedades cardíacas a pesar de las drogas, o sin drogas? Ese podría ser el caso. ¿Estaba predispuesto y hubiera tenido cardiomiopatía de todos modos? Pero además de eso, fuma metanfetamina, que ciertamente no puede ayudar. Creo que es una gran posibilidad también. ¿O la metanfetamina causó la enfermedad cardíaca? No tengo esas respuestas, pero imagino que ciertamente están relacionadas".

Sin estropear el enigma de un final, Berman termina obteniendo algunas de las respuestas que estaba buscando.Y mientras que su personaje lo llevó al borde de la locura, el viaje que realizó sólo ayudó a cimentar la película como una experiencia emocionante e inolvidable.

"Fue ciertamente un viaje salvaje que a veces fue incómodo, perturbador, preocupante o simplemente un enorme, enorme fastidio", explica un exasperado Berman. "Pero creo que eso es parte del valor de la película. Que en realidad muestra, explora o desentraña no sólo la historia de Johnathan, no sólo el elemento Johnathan de este documental. Sino que desmenuza la creación de una historia como esa. Y todas las preguntas y todos los altibajos que vienen junto con ser capaz de intentar –al menos intentar– contar esa historia".