Así está la clasificación general de La Vuelta a España 2019 tras la etapa 6 (Actualizada)

Inicia la última gran vuelta del año, donde 11 colombianos dirán ‘presente’. Todos y cada uno de ellos irán en busca del anhelado título. Y es que los latinoamericanos están ante la gran oportunidad de ganar Giro, Tour y La Vuelta en el mismo año por primera vez en la historia. Recordemos que en Italia se consagró el ecuatoriano, Richard Carapaz, y en Francia gritó ‘campeón’, Egan Bernal. (Encuentre más abajo la Clasificación General de La Vuelta a España 2019 tras la etapa 6)

Nairo Quintana (Movistar Team), Esteban Chaves (Mitchelton Scott), Sergio Luis Henao (UAE Team Emirates), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Darwin Atapuma (Cofidis), Rigoberto Urán (EF Education First), Sergio Higuita (EF Education First), Daniel Martínez (EF Education First), Miguel Ángel López (Astana) y Sebastian Henao (Team Ineos) son los escarabajos presentes.

Eso sí, la gran baja para La Vuelta pasa por el lado de Richard Carapaz. Infortunadamente, el ecuatoriano sufrió una dura caída que lo marginó de la carrera.

Clasificación General de La Vuelta a España 2019 tras la etapa 6 (Actualizada)

Miguel Ángel López – 18h 55' 21'' Primoz Roglic – a 14'' Nairo Quintana – a 23'' Alejandro Valverde – a 28'' Nicolas Roches – a 57'' Rigoberto Urán – a 59'' Esteban Chaves – a 1' 17'' Rafal Majka – a 1' 18'' Tadej Pogacar – a 1' 49'' Wilco Kelderman – a 1' 50''

Clasificación General de La Vuelta a España 2019 tras la etapa 6 (COLOMBIANOS)

1. Miguel Ángel López – 18h 55' 21''

3. Nairo Quintana – a 23''

6. Rigoberto Urán – a 59''

7. Esteban Chaves – a 1' 17''

16. Sergio Higuita -a 2' 40''

20. Daniel Martínez -a 3' 49''

77. Sebastian Henao – a 18' 12''

86. Darwin Atapuma – a 19' 46''

95. Sergio Luis Henao – a 21' 54''

155. Fernando Gaviria – a 38' 29''

170. Sebastián Molano – a 49' 50''

