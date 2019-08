Once Caldas vs. Medellín: El DIM no quiere irse en blanco de Manizales en Copa Águila

Los dirigidos por Alexis Mendoza no tienen más alternativas que pasar la página tras el papelón protagonizado en el clásico paisa, donde cayeron 5-2. Ahora en Copa Águila, sueñan con recomponer el camino y terminar con la mala racha de no vencer al Blanco Blanco desde el 18 de febrero de 2017. Para ello, deberán apelar a su mejor fútbol y al alto rendimiento de Germán Ezequiel Cano. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Once Caldas VS Independiente Medellín EN VIVO ONLINE Copa Águila)

Sin embargo, la tarea no será fácil para el poderoso de la montaña. Y es que el Once Caldas llega envalentonado. Prueba de ello es que acumulan ocho partidos sin perder. Razón por la que esperar extender la racha y demostrar que tienen con qué pelear en los diferentes frentes.

Ver Gratis Once Caldas VS Independiente Medellín EN VIVO ONLINE Copa Águila

Día: 28 de agosto

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

