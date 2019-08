¿Habrá sorpresa? Boca Juniors, a asegurar su clasificación en casa contra la Liga de Quito

Excelente momento del conjunto Xeneize. Y es que en lo que va del segundo semestre tan solo han perdido un partido. En la Superliga se impusieron sobre Patronato, Aldosivi y Banfield. Asimismo, empataron frente a Huracán. De igual manera, en Copa Libertadores vencieron a Atlético Paranaense y golearon 0-3 a la Liga Universitaria de Quito en la ida de los cuartos de final. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Boca Juniors VS Liga de Quito EN VIVO ONLINE Copa Libertadores 2019)

Es así como, apelando a su buen momento, esperan sellar su clasificación a semifinales. Para ello deberán aprovechar la ventaja conseguida en territorio ecuatoriano. Eso sí, en el fútbol cualquier cosa puede pasar y no se descarta una posible sorpresa. No obstante, La Bombonera no permitirá que los dirigidos por Gustavo Alfaro sufran un golpe.

Ver Gratis Boca Juniors VS Liga de Quito EN VIVO ONLINE Copa Libertadores 2019

Día: 28 de agosto

Hora: 5:15 p.m. (Colombia) / 19:15 p.m. (Argentina)

Canal: Fox Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

