Gran susto se llevaron los usuarios de una aerolínea de bajo costo. ¡De no creer! Piloto se desmayó en pleno vuelo y pasajero tuvo que aterrizar el avión.

El vuelo boeing 757, que cubría la ruta Manchester – Funchal, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia al presentar una grave e inusual situación.

Reportaron que el vuelo perteneciente a la aerolínea de bajo costo Jet2, tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad e Oporto luego que el piloto se desmayara.

Por fortuna para la tripulación y los pasajeros, un hombre que se disponía a viajar para sus vacaciones, era piloto de la misma aerolínea y pudo realizar el aterrizaje.

Informaron que el piloto había manifestado sentirse mal durante el vuelo y momentos después se desmayó.

We would like to apologise to customers travelling on #LS765 from #Manchester to Funchal, #Madeira which has diverted into Porto, #Portugal due to an onboard medical situation. We are working to get you on your way ASAP. Please see our agents ‘Portway’ at Gate 2 for more info. Tx

