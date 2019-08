Autoridades hallan a dos niños en extrema desnutrición y descubren que su madre los obligaba a comer excremento de perro

Los niños tienen 3 y 5 años respectivamente. Descubren que su madre los obligaba a comer excremento de perro.

Una mujer de Miami acusada de obligar a sus hijos a comer heces de perro fue sentenciada a dos años y siete meses de prisión.

The Tulsa World, reportó que Mary Elizabeth Moore, de 34 años, que vive en el noreste de Oklahoma, fue sentenciada el viernes, luego de no refutar los cargos en una corte del distrito, en el condado de Delaware. El juez falló que Moore no tiene que cumplir la sentencia de inmediato, sino más adelante.

La fiscalía presentó cargos en abril, después de que sus hijos de 3 y 5 años fueron hospitalizados en Tulsa por severa malnutrición, y tuvieran que ser conectados a sondas para ser alimentados por la nariz. Ambos niños fueron entregados al servicio de protección de menores del condado.

Una declaración de la niña mayor, jurada y firmada por la misma, expresó que ella comió excremento de perro. La declaración la dio a trabajadores del Departamento de Servicios Humanos del condado.

El abogado defensor Ken Gallon, dijo el lunes que Moore no ha admitido haber hecho algo malo, pero decidió aceptar la oferta de la fiscalía.

Mary Elizabeth Moore//Oficina del Sheriff del Condado de Delaware

