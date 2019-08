Filtran video íntimo y mujer afectada demandará al hijo del alcalde de Bucaramanga

View this post on Instagram

Hoy les quiero hacer a todos una invitación: a ponerse en los zapatos del otro y en especial de la mujer (invitación incluida a las mismas mujeres). La sociedad se ha encargado de tipificar la conducta de la mujer, y cuando esta no cumple con los estándares fijados, es sometida al escarnio público. Pareciera que olvidan que antes que mujeres somos seres humanos y tenemos los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Infortunadamente, los hombres son premiados por la sociedad por las mismas razones que las mujeres pueden llegar a ser juzgadas. Si hoy en día se filtra un video intimo en las redes sociales, el hombre es un “duro” pero la mujer es una cualquiera; ¿acaso qué nos diferencia? ¿sienten distinto los hombres que las mujeres? ¿tienen más derechos? Nadie quiere que su intimidad se exponga públicamente; desafortunadamente nunca terminamos de conocer a las personas con las que nos relacionamos y jamás pensamos que nos vayan a hacer daño, sobretodo, si es (o fue) nuestra pareja, a la que amamos y en quien confiamos. Hay personas que carecen de ética y valores (aun cuando pregonan a los 4 vientos ser los representantes de tales), seguramente porque sus padres no tuvieron tiempo para inculcárselos. Ese el caso de mi ex novio (Rodolfo José Hernández), quien creció rodeado de dinero y lujos pero carente de valores, de moral y de ética. Lamentablemente nunca llegamos a conocer las aberraciones de las personas. Jamás pensé que Rodolfo José (mi exnovio) tuviera la aberración, el fetiche, como quieran llamarlo, de grabar a las personas cuando tienen relaciones sexuales con él, sin el consentimiento del otro, y guardar esos registros. ¿No les parece enfermizo eso? Discúlpenme, pero hay que ser un absoluto troglodita para creer que el consentimiento para intimar implica autorizar tácitamente que lo graben. ¿Qué viene ahora, que puedan agredir o matar? Hay quienes no superan el pasado, y eso es comprensible Rodolfo, pero ya es hora de que pase la página, ánimo; sin embargo, entenderlo no implica que vaya a dejar que esto quede impune. Lo que usted hizo constituye un delito y serán las autoridades competentes las que sienten un precedente.