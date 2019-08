Activan alerta en La Guajira por paso del huracán Dorian

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó este fin de semana la formación de la tormenta tropical Dorian en aguas del océano Atlántico.

El fenómeno atmosférico se encuentra frente a las costas de Guyana y cerca de Barbados. Si bien no impactará directamente en La Guajira, se espera que su presencia se manifieste con lluvias de variada intensidad entre el jueves y el viernes de esta semana.

Dorian es la cuarta tormenta de la actual temporada de huracanes en el Atlántico y se espera que el jueves se convierta en un ciclón cuando entre al mar Caribe y se aproxime a Puerto Rico y a la isla de La Española.

Después de su paso por las mencionadas Antillas Mayores, se pronostica que el huracán se degrade a depresión tropical.

Las autoridades en La Guajira activaron las alarmas ante las posibles lluvias que traerá el fenómeno atmosférico en Colombia.

Tropical Storm #Dorian continues to move toward the Windward Islands. Here are the 11 am AST Aug 26th Key Messages. For more information visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/SdxmKx3nNM

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2019