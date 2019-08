Barcelona vs. Real Betis: ¿Regresa Lionel Messi al blaugrana?

La espera terminó y las alarmas se apagaron. Después de un largo proceso de recuperación, Lionel Messi regresa a las canchas. La Pulga superó una lesión y debutará en La Liga. Eso sí, ahora la preocupación pasa por Luis Suárez. Y es que el uruguayo sufrió una molestia física en la primera jornada que lo marginaría por unos cuantos compromisos. (Encuentre más abajo el link para Ver Barcelona VS Real Betis GRATIS EN VIVO ONLINE La Liga Fecha 2)

El inicio del rentado local para los culés no fue el esperado y las críticas no se hicieron esperar. No solo cayeron 1-0 frente al Athletic Bilbao, sino que además dejaron varias dudas en su juego. Razón por la que, en esta ocasión, no tienen otra alternativa que ganar o ganar. Además, juegan ante su público y no pueden ceder más terreno con el Real Madrid y Atlético de Madrid.

Ver Barcelona VS Real Betis GRATIS EN VIVO ONLINE La Liga Fecha 2

Día: 25 de agosto

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

