¿Sirve para algo poner denuncia después de ser víctima de un robo?

Una denuncia después de haber sido víctima de varios delitos es más "una pérdida de tiempo" para los colombianos.

Una de las principales problemáticas que sufren las víctimas de robos es denunciar los delitos. Aunque el nivel de denuncia de delitos ha aumentado, muchos más colombianos han dejado de denunciar. En gran parte, esto se debe a las dificultades para hacer estos procedimientos.

Según las autoridades, el nivel de denuncia ha pasado de 18 a 45%. Esto indica que cada vez más personas pasan estas pruebas. Pero no ocurre lo mismo con la facilidad para denunciar. Muchas personas sufren de serios problemas para completar sus denuncias.

"Me dijeron que lo podía hacer por la web de la Policía Nacional. Desde anoche lo estoy intentando, esta mañana también intenté y no lo pude hacer. Decidí ir a la estación de Fontibón, en la cual me dicen que tampoco tienen el servicio y que debo dirigirme hasta Paloquemao", dijo un ciudadano a Noticias Caracol.

En Bogotá se habían realizado 69.578 denuncias por hurto hasta el 31 de julio. Las barreras son un gran freno, así como la sensación de que no sirven para detener este flagelo. Un agravante es el gran número de delitos que ocurren, cada vez más, con menores.