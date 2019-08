Real Madrid vs. Real Valladolid: el equipo de Zidane se presenta en la casa blanca

Las novelas y noticias en las toldas merengues continúan. El mercado de pases aún no cierra y se desconoce el futuro de varios de sus jugadores. Gareth Bale, Keylor Navas, James Rodríguez, entre otros, son pretendidos por varios clubes. No obstante, hasta el momento, pertenecen al equipo blanco y deberán rendirse a él. (Encuentre más abajo el link para Ver Real Madrid VS Real Valladolid GRATIS EN VIVO ONLINE La Liga Fecha 2)

En la primera fecha, el Real Madrid dejó buenas sensaciones. El estilo de juego expuesto en cancha, sumado a la contundencia se robaron las miradas. Y es que en Balaídos, se impusieron con un contundente 1-3 sobre un difícil rival como el Celta de Vigo. Por eso, ahora en el Santiago Bernabéu, esperan sumar otros tres puntos.

Ver Real Madrid VS Real Valladolid GRATIS EN VIVO ONLINE La Liga Fecha 2

Día: 24 de agosto

Hora: 12:00 p.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Las novelas y noticias en las toldas merengues continúan. El mercado de pases aún no cierra y se desconoce el futuro de varios de sus jugadores. Gareth Bale, Keylor Navas, James Rodríguez, entre otros, son pretendidos por varios clubes. No obstante, hasta el momento, pertenecen al equipo blanco y deberán rendirse a él.

En la primera fecha, el Real Madrid dejó buenas sensaciones. El estilo de juego expuesto en cancha, sumado a la contundencia se robaron las miradas. Y es que en Balaídos, se impusieron con un contundente 1-3 sobre un difícil rival como el Celta de Vigo. Por eso, ahora en el Santiago Bernabéu, esperan sumar otros tres puntos.