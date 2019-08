Nacional vs. América: la llave que se roba las miradas en la Liga Águila Femenina

Llegó la hora de la verdad. Tan solo ocho equipos mantienen viva la ilusión de hacerse con el título. Por eso conseguir un buen resultado en el partido de ida será crucial de cara a sus aspiraciones y eso lo saben tanto verdolagas como escarlatas. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Atlético Nacional Femenino VS América de Cali Femenino EN VIVO ONLINE Liga Águila Femenina)

“América sobre el papel está entre los favoritos. Sin embargo, este equipo no ha quedado mal ante los retos y siempre saca la casta”. Bajo este convencimiento expuesto por el entrenador Diego Bedoya, las antioqueñas quieren dar un paso grande de cara a las semifinales. No obstante, las vallecaucanas, lideradas por Catalina Usme, no les harán la vida fácil.

Ver Gratis Atlético Nacional Femenino VS América de Cali Femenino EN VIVO ONLINE Liga Águila Femenina

Día: 23 de agosto

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

