Abogada de Juan Valderrama, presunto asesino de la chilena, demandará al Inpec

La abogada de Juan Valderrama asegura que su defendido ha sido agredido por funcionarios del Inpec.

En medio del juicio contra Juan Guillermo Valderrama por el presunto asesinato de Ilse Ojeda, su abogada hizo una grave denuncia. Según la defensora, Flor Alba Cely, el expolicía de 28 años de edad estaría siendo agredido por funcionarios del Inpec. Estas agresiones se habrían dado durante sus traslados a los exámenes y diligencias de su juicio.

La abogada de Juan Valderrama hizo estas aseveraciones luego de que llegara el detenido a Medicina Legal. Allí se iba a realizar una serie de exámenes psiquiátricos para determinar si había sido responsablemente psiquiátricamente de la tortura y asesinato de Ojeda. El examen duró más de cuatro horas.

Según Cely, en el traslado los agentes del Inpec maltrataron a su defendido, por lo que demandará a la entidad. "Todos los días trasladan presos con grilletes, con esposas. Ese pobre chinito llegó su cabecita aquí atropellada, sus manitas, me dice ‘mira doctora’. Yo no tengo por qué decirle a quienes vengan al operativo que le quite los grilletes, pero como defensora vine a que le protejan", dijo la jurista a Noticias Uno.

Entre tanto, la familia de Ojeda pidió justicia en el proceso que inicia este 13 de septiembre. "Necesitamos que este hombre pague; en un centro psiquiátrico las personas estarían en peligro si lo declaran inimputable, que cumpla la condena como corresponde”, manifestó Alejandra Ojeda, hermana de la víctima.