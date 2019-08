Independiente Santa Fe vs. América de Cali: duelo de rojos con sed de victoria

El Campín abre sus puertas para albergar uno de los partidos más tradicionales del rentado local. Eso sí, infortunadamente, el presente tanto de cardenales como de escarlatas no es el mejor. Prueba de ello es que quedaron eliminados de la Copa Águila y su rendimiento no convence. Asimismo, en la Liga Águila, los leones son últimos y los diablos rojos están en la séptima posición. (Encuentre más abajo el link para Ver Independiente Santa Fe VS América de Cali GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 7)

La situación de los capitalinos preocupa. Y es que, hasta el momento, solo han ganado un partido en lo que va del 2019. De hecho, ya se habla de descenso y las alarmas están encendidas. No obstante, parece que el arribo de Harold Rivera le dio un nuevo aire al equipo. Por eso, teniendo en cuenta el rival, esta es la oportunidad perfecta para demostrar que el panorama cambiará para bien.

En las toldas vallecaucanas, el tema no varía. Alexandre Guimarães está en la cuerda flojo. Los regulares resultados conseguidos en los últimos encuentros ponen en duda su continuidad, más allá de que Ricardo Pérez lo haya ratificado y respaldado.

Ver Independiente Santa Fe VS América de Cali GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 7

Día: 22 de agosto

Hora: 8:00 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

