La ciudadana chilena, Ilse Ojeda, fue hallada sin vida en Rionegro (Santander) el pasado mes de abril.

Juan Guillermo Valderrama es el principal sospechoso del crimen.

Según se logrado establecer, hasta el 29 de agosto la Fiscalía tiene plazo para presentar el escrito de acusación. De no hacerlo se incurriría en vencimiento de términos y Valderrama quedaría en libertad.

"Yo hablé con el señor fiscal el viernes y me dijo que ya había presentado el requisito. Sin embargo, yo voy a ir al Centro de Servicios Judiciales y sino es así solicito la libertad. No es que sea una estrategia mía, si la Fiscalía no corre, la defensa corre", expresó a Caracol Radio Flor Alba Cely, abogada del acusado.

La indignante razón por la que el asesino de la chilena podría quedar en libertad

Además del vencimiento de términos, por el que podría recobrar la libertad, Valderrama está próximo a presentar exámenes psiquiátricos.

Si se comprueba que tiene problemas mentales, y el juez lo encuentra culpable, el colombiano podría terminar en un Centro Psiquiátrico. De no ser así pagaría su condena en la cárcel.

MÁS NOTICIAS, AQUÍ

También le puede interesar: