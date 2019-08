Candidato a la Alcaldía de Bogotá habría buscado a empresa que "hackea" elecciones

El candidato a la Alcaldía de Bogotá habría contactado a la empresa Eliminalia, acusada de alterar elecciones en redes sociales.

La campaña para las elecciones regionales del próximo 27 de octubre es cada vez más intensa. A poco más de dos meses de las elecciones, las acusaciones y peleas entre candidatos se multiplican. Las más graves son acusaciones de posibles intervenciones con noticias y posteos falsos en las redes sociales.

Estas acusaciones salpican a candidatos que contactaron a la empresa Eliminalia, según una investigación de La FM. La empresa habría contactado con varios aspirantes a las elecciones regionales para brindar sus servicios. El más importante sería Miguel Uribe Turbay, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Avancemos.

Según La FM, la empresa se encuentra gestionando cinco campañas políticas en Colombia, además de la campaña presidencial de Ecuador y de República Dominicana. "Nosotros hemos tenido propuestas para la campaña de Elías Zuleta para la Gobernación de Chocó. Hemos tenido propuesta de Jaime Pumarejo para la Alcaldía de Barranquilla, Mauricio Tobón", aseguró un alto directivo a la emisora.

"Miguel Uribe en Bogotá nos contactó a través de otra empresa que no te puedo decir el nombre ahora mismo, donde se negoció el presupuesto, se hicieron unas pruebas, etc, etc. Pero la parte económica que nosotros dimos en su momento, pues era bastante elevada y la parte intermediaria se quedó ahí un poquito en el medio", añadió.

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay rechazó dichas versiones. "No tengo ningún vínculo, ni he contratado ningún servicio para manejar las redes sociales a través de la empresa Eliminalia ni directamente ni a través de ninguna empresa. No tenemos ningún vínculo con esta empresa para el manejo de redes sociales”, aseguró.

Más noticias de Bogotá y Colombia aquí.

También le puede interesar: