La irregularidad de naranjas y tiburones, los ubican en la octava y novena posición, respectivamente. Razón por la que en el estadio Polideportivo Sur se presentará un duelo de necesitados. Eso sí, la responsabilidad recae en los barranquilleros, que deberán demostrar por qué son los bicampeones. (Encuentre más abajo el link para Ver Envigado VS Junior de Barranquilla GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 7)

A pesar de la maravillosa nómina con la que cuenta el Junior, actualmente acumula tres victorias y misma cantidad de derrotas. Por eso esperan levantar cabeza. Eso sí, Julio Comesaña tendrá variantes en su nómina. Matías Fernández regresa, mientras que Gabriel Fuentes y Germán Gutiérrez no estarán presentes.

Sin embargo, la noticia del momento la protagonizó Teófilo Gutiérrez. El delantero, en entrevista para Fox Sports Radio, reveló que le gustaría retirarse en River Plate. Aunque tampoco se cerró las puertas en el conjunto tiburón.

“Nunca me arrepiento de nada. Siempre que me puse la camisa de River demostré que era jugador de River, con amor y entrega. Ganamos cosas importantes. Estoy en un nivel buen y mejorando. Quiero seguir para tener las puertas abiertas en todos lados. Algún día cuando piense en mi retiro, quisiera retirarme en River. Eso sí, en Junior la gente me quiere mucho, es muy apasionada y también me gustaría”

Ver Envigado VS Junior de Barranquilla GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 7

Día: 21 de agosto

Hora: 6:00 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)