El expresidente Álvaro Uribe dice que no se presentaría más a elecciones para el Senado. En medio de la entrevista que tuvo con la periodista Vicky Dávila, el senador comunicó su decisión.

Uribe, que se defiende por la indagatoria que se surtirá en la Corte Suprema de Justicia, aseguró que se quiere dedicar a sus nietos y a su esposa.

“Yo sí quisiera terminar rápido mi estadía en el Congreso. Es muy posible que no me presente, yo también tengo un deber con mi señora, con mis nietecitos, yo he sido toda la vida empresario”, manifestó Uribe.

Pese a esto, aseguró que no se piensa retirar todavía de la política. Ya que, dice, todos los días se levanta "para trabajar por Colombia".

