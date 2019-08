La revelación la hizo la misma candidata a la Alcaldía de Bogotá. La exigencia de Petro a Claudia López que le implicaría ir a la cárcel.

Fue ella misma quien habló del tema en entrevista con El Espectador.

El medio primero le preguntó si había vuelto a hablar con Petro.

A lo que ella respondió lo siguiente: "Bogotá lleva doce años dando tumbos sin norte. Cuatro en medio de la corrupción y otros ocho en medio del saboteo entre Petro y Peñalosa. Pese a que siempre hemos tenido disputas públicas, siempre hablamos con mucha amabilidad y respeto".

Y después de eso llegó la pregunta sobre el futuro del metro:

"Me atengo a lo que he dicho: si lo contratan no voy a revocarlo, que es lo que me exige Petro, lo que me implicaría ir a la cárcel y perder los $9,6 billones de la nación. La propuesta de Gustavo es revocar y con la plata de Bogotá hacer un tercio del metro, para generar un hecho político y que la nación vuelva a dar más plata, pero no quiero hacer balcón, quiero gobernar".

Y agregó: "Nuestra victoria no será el metro elevado, sino desplazar a Transmilenio como la base del sistema de transporte público, que ha sido el grave atropello de Peñalosa. El sistema está reventado".

