El cambio que tendrá WhatsApp y que no le gustará a más de uno

Aunque hace un tiempo la aplicación había dado a conocer que comenzaría a cerrar las cuentas de los menores de 16 años, esta tomó fuerza luego de conocerse un informe entregado por El País de España.

Por ejemplo, para empezar, WhatsApp se basará en la acusación directa de terceros para cerrar determinadas cuentas.

"Los responsables de WhatsApp van a comenzar a cerrar las cuentas de aquellos usuarios que no cumplan los requisitos de edad, y aunque no queda claro cómo piensa llevarlo a cabo, todo parece indicar que será mediante la acusación directa de terceros. Esto es, si se conoce a algún menor que use el servicio, se podrá reportar a una cuenta de correo electrónico específica para que WhatsApp analice la información y proceda a cerrar esa cuenta".

Este cambio vendría en la actualización 2.19.222 de la aplicación.

Y se espera que esté disponible primero para quienes usen iPhone.

Justamente, ante la novedad, los usuarios en Twitter no dudaron en comentar.

Y esto hizo que la aplicación se convirtiera en tendencia en nuestro país en la noche del lunes.

