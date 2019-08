¿Jugará Falcao García? Contra Metz, Mónaco va por su primera victoria en la Ligue 1

Continúa la incertidumbre en torno al futuro del colombiano. Hasta el momento nada es oficial y son más las dudas que las certezas. Razón por la que, mientras se resuelve esa situación, el director técnico del conjunto monagués, Leonardo Jardim, no dudó un segundo en convocar a Radamel Falcao García. Y es que no solo es un referente de área, sino el capitán del equipo. (El link para Ver Gratis Metz VS Mónaco EN VIVO ONLINE Ligue 1 Fecha 2 lo encuentra más abajo)

El debut del AS Monaco no fue el mejor. En la primera fecha cayeron goleados 0-3 a manos del Olympique de Lyon. Por eso esperan recomponer el camino y esta es la oportunidad perfecta. El Metz no cuenta con una gran nómina para pelear. De hecho, en la jornada 1, igualaron frente al Racing de Estrasburgo. Sin embargo, los del principado no deberán confiarse.

Ver Gratis Metz VS Mónaco EN VIVO ONLINE Ligue 1 Fecha 2

Día: 17 de agosto

Hora: 1:00 p.m.

Canal: Directv Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

