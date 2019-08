América de Cali, a recomponer su camino frente a Rionegro Águilas

La llegada de Alexandre Guimarães parece no haber cambiado la realidad del equipo escarlata. Y es que en los últimos semestres, las dudas han sido más que las certezas. De hecho, pocas veces ha convencido su nivel de juego expuesto en cancha. Razón por la que las críticas por parte de la hinchada nunca se han hecho esperar. (Encuentre más abajo el link para Ver América de Cali VS Rionegro Águilas GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 6)

Los resultados hasta el momento no son los mejores. En la Copa Águila quedaron eliminados tras perder 1-2 en el global contra Once Caldas. Asimismo, en la anterior fecha de la Liga Águila 2-2019, cayeron duramente goleados 4-1 ante Independiente Medellín. Por eso no, teniendo en cuenta el rival (Rionegro Águilas), los diablos rojos no tienen más remedio que ganar o ganar.

Ver América de Cali VS Rionegro Águilas GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 6

Día: 17 de agosto

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

