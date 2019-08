Futbolista se quitó la vida al enterarse que no podía volver a jugar

El joven de 20 años no aguantó la frustración y tomó la decisión. Futbolista se suicidó al enterarse que no podía volver a jugar.

El joven galés de 20 años se llamaba Joel Darlington y fue encontrado sin vida, en su cuarto, junto a varias notas de despedida, así lo afirma el diario Metro de Inglaterra.

Su hermano Kyran fue quien lo encontró, en hechos ocurridos el pasado mes de marzo, pero hasta ahora se conocieron las razones de lo ocurrido.

El joven, que estuvo en el Manchester United de Inglaterra y en la selección juvenil de su país, tuvo una lesión en un brazo a los 17 años mientras estaba con los diablos rojos.

Joel se fue del club y fue goleador con otro equipo en la temporada 2016/2017.

El futbolista se quitó la vida

Sin embargo, el joven empezó a tener dolores en la espalda, lo que hizo que fuera al médico y fue diagnosticado con tejido cicatrizal en esa zona del cuerpo, lo que lo obligó a retirarse del fútbol.

Él siguió con su vida, estudiando, pero cayó en depresión y decidió quitarse la vida.

¿Qué hacer si siente que no hay salida?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

