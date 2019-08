Periodista denuncia que exfiscal Néstor Humberto Martínez lo intimidó. En varios trinos contó las denuncias que hizo el exfiscal en su contra.

"Néstor Humberto Martinez me dijo hoy que no descansará hasta hacerme pagar en gramos de oro mi independencia", escribió Julián Martínez.

Martínez fue periodista de Noticias Uno y luego creó su propio medio independiente, llamado Revelados.

Recientemente el periodista ha estado investigando sobre corrupción y sobre la gestión de Martínez como fiscal.

Pero este viernes la Fiscalía lo citó para contarle de una denuncia que el exfiscal puso en su contra. "Les puedo garantizar que el doctor Martínez tiene mucho miedo, yo no", escribió.

Frente a frente le dije a Nestor Humberto Martinez que yo no tengo nada que conciliar con él. Al contrario, tengo el reto de seguir informando sobre la corrupción que rodea su gestión como fiscal, como lo demostraremos en el proceso. No me intimidan.

— Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) August 15, 2019