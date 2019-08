(Video) Implicado en el asesinato de la esposa del imitador de 'Yo me llamo' fue capturado

Implicado en el asesinato de la esposa del imitador de 'Yo me llamo' fue capturado este miércoles. En uno de los videos que se conoce del hecho se ve al sujeto que se movilizaba en una motocicleta junto a otro.

El caso ha sido muy comentado en el país. Esto porque al imitador le imputaron el cargo de homicidio simple por asesinar al otro ladrón que mató a su esposa en medio del robo.

En el video que se conoció se ve al otro criminal huir tras dejar a su cómplice y a la mujer en el suelo, heridos por los disparos.

Este es el video:

Capturan al otro implicado, que se movilizaba en moto, en asalto al imitador de Pipe Bueno en Fusagasugá #MañanasBLU https://t.co/Nuo6Z2GtwP pic.twitter.com/xgLGFnWLtk — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 14, 2019

Richard Muñoz, a quien muchos conocieron por imitar a Pipe Bueno en el programa de Caracol, contó cómo sucedieron los hechos. El doble asesinato ocurrió en Fusagasugá.

“Se acercó a mí con un arma blanca, con el cuchillo, y me dijo: ‘Deme todo gonorrea, deme todo lo que tenga y no haga nada’, y mi esposa al ver la situación no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido”, dijo sobre lo que pasó este fin de semana.

Muñoz no aceptó el cargo por el que se le acusa.

