(Video) Elefantes son arrastrados por un río debido a las fuertes lluvias que azotan a la India

El video es desgarrador por lo ocurrido en el río. Elefantes son arrastrados por un río debido a las fuertes lluvias que azotan a la India.

Las inundaciones que se han venido registrando al suroeste de la India han provocado que un grupo de elefantes fuese arrastrado por la corriente crecida del río Katipuzha, según quedó registrado en un video de la red social Twitter publicado el 11 de agosto.

En la grabación subida a la red social se puede ver cómo los paquidermos de grandes dimensiones se ven impotentes a la hora de luchar contra el caudal del río que simplemente los arrastra. Como se detalla en la publicación, las imágenes fueron registradas en inmediaciones del río Katipuzha, el cual se encuentra ubicado en el Parque Nacional del Valle Silencioso, en el estado indio de Kerala.

De acuerdo con Indian Today , las varias inundaciones que se han presentado debido a los fuertes monzones registrados en los últimos días hasta el momento han dejado un saldo de al menos 72 muertos en el estado de Kerala . En otros estados como Karnataka, Maharashtra y Gujarat la cifra de muertes asciende a 97.

Según informa el portal de The Weather Channel, en otros países del sur y el sudeste asiático como Pakistán y Myanmar, las fuertes lluvias hasta el momento han dejado un saldo de 200 muertos.

Two or three elephants washed away in surging waters of #Kutipuzha, flowing through #SilentValleyNationalPark in Kerala. #KeralaFloods2019 pic.twitter.com/eFHcdU0krg

— NB Nair (@nbnair) August 11, 2019