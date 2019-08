Boca Juniors recibe a Almagro por la Copa Argentina con los ojos encima de Daniele De Rossi

Después de una larga espera, llegó el día. Una de las contrataciones más aclamadas debutará en el Xeneize. Lo que parecía tan solo un sueño, terminó siendo una realidad. Daniele De Rossi vestirá la camiseta de Boca Juniors de manera oficial. En el estadio Ciudad de La Plata, el italiano hará su anhelada presentación. (Encuentre más abajo el link para Ver GRATIS Boca Juniors VS Almagro EN VIVO ONLINE Copa Argentina)

Las expectativas son altas y no es para menos. El mediocampista fue campeón del mundo con su selección en 2006 y ganó la Eurocopa Sub-21. Además, consiguió dos Supercopas de Italia y dos Copas de Italia con la AS Roma. Eso sí, lo particular del caso es que el Xeneize es hasta ahora su segundo club.

Es así como el estadio Ciudad de La Plata, de seguro, se vestirá de gala para presencia el primer partido del futbolista europeo, que espera dejar una huella en territorio argentino y, por qué no, en Sudamérica. Eso sí, no será nada fácil y deberá adaptarse lo más pronto posible.

Ver GRATIS Boca Juniors VS Almagro EN VIVO ONLINE Copa Argentina

Día: 13 de agosto

Hora: 7:10 p.m. // 21:10 hrs

Canal: TyC Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo