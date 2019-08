Jornada de votaciones sufrirán grandes cambios que a todos afectarán

Proyecto de ley cambiaría completamente las elecciones en Colombia.

Un proyecto de ley que pretende modificar el Código Electoral inicia su trámite en el Congreso, luego de que el Gobierno, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría lo radicaran.

La idea del Estado es modificar el Código Electoral que data de 1986 y cambiar, flexibilizar o eliminar ciertas cosas que para los entes estatales ya están mandadas a recoger.

Así lo anunció la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que señaló que la idea del proyecto que iniciará su trámite en el Senado, es volver mucho más democráticas las elecciones y que todos los colombianos puedan acceder a ellas.

Entre las medidas más vistosas se refiere lo que sería el cierre de las urnas a las 5:00 p.m. y no a las 4:00 p.m. como se acostumbra, ampliando la jornada electoral en una hora, para que más colombianos puedan sufragar.

Otro de los cambios sería el de la Ley Seca, que tendría un horario general ya fijado, que solo sería modificado por el presidente, gobernadores o alcaldes, según consideren entendiendo la situación del orden público que prime en las elecciones.

"El actual Código Electoral es anterior a la Constitución del 91, ya se han identificado una serie de falencias que han quedado, inclusive, reconocidos en fallos del Consejo de Estado", aseguró la ministra a BluRadio.

Sin embargo, lo más llamativo es que se entregaría transporte gratuito para que las personas se movilicen hasta las mesas de votación y no sea una excusa para el trasteo de votos o la trashumancia.

En esa medida, e buscaría más acceso a las plataformas electorales desde más lados de Colombia y en todo el territorio nacional.

Estos son los principales puntos del Proyecto de ley cambiaría completamente las elecciones en Colombia.

1. Censo electoral permanentemente actualizado (art. 20)

2. Creación de un Sistema de Información de Antecedentes para Cargos de Elección Popular (SIACEP) (art. 36)

3. Hora unificada de cierre electoral (5:00 pm) (art. 55)

4. Plataforma tecnológica de inscripción de candidaturas (art. 38)

5. Incentivos y estímulos económicos a partidos y movimientos políticos para la realización de consultas internas y para la conformación de registros de afiliados (art. 70)

6. La Registraduría Nacional del Estado Civil fijará los puestos de votación seis meses antes de cada elección bajo el criterio de facilitar el derecho al voto de los colombianos (art.77)

7. Se regulan las funciones de los jurados de votación que antes no estaban previstas expresamente (art.80)

8. Se incluyeron sanciones diferenciales para jurados de votación, no asistencia, no asistencia a capacitación, etc. (art. 90)

9. Incorporación de una plataforma tecnológica para la selección de jurados de votación y un procedimiento para esta actividad. (art. 84)

10. Se disminuyen de 6 a 5 los jurados de votación (art. 84)

11. Se incluye el pago de dos días de salario mínimo legal vigente a los jurados de votación que realicen sus labores el día de las votaciones, y uno a jurados remanentes, además de los otros beneficios que ya reglamentaban las leyes (art. 93)

12. Se crea el Sistema Integral de Testigos Electorales (SITE), como una plataforma para la designación de testigos, asignación a las mesas de votación, que además permitirá a los testigos enviar información en tiempo real sobre la jornada de votación y escrutinios a sus partidos políticos. (art. 94)

13. Se establece que los puestos de votación deben estar georreferenciados para ayudar en su ubicación por plataformas de localización. (art. 104) 2 1

14. Se incorpora como obligatoria la biometría en todos los puestos de votación (art. 104)

La medida no aplicaría para las elecciones de este año.

