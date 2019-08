El trino de Petro donde insinúa que Egan Bernal es campeón gracias a él

El trino donde Petro insinúa que Egan es campeón por él

El miércoles no solo celebró el país el Bicentenario. También, con gran efusividad se celebró en Zipaquirá la llegada del ídolo Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y que tenía muchas ganas de estar en su tierra natal.

Egan, que manifestó estar agradecido con su casa zipaquereña, recorrió las calles y se rindió ante el homenaje que miles de personas le hicieron en un mural que quedará inmortalizado.

Por ser la celebración un 7 de agosto, día que se conmemora la batalla de Boyacá, en el Pantano de Vargas, los políticos estuvieron alejados y no hubo el que los colombianos llaman "oportunismo político", sin embargo, Egan no se pudo escapar de uno…

En horas de la noche, el senador Gustavo petro salió en sus redes sociales a hablar de Egan, de su paso por Zipaquirá y terminó redactando un trino que no fue del agrado de ninguna de las personas que le respondió en redes.

Fue así como petro señaló que Egan vivió en el barrio Bolivar 83, que siendo concejal, Petro ayudó a fundar con ayuda de la extinta guerrilla M-19.

"Egan Bernal vivía en un barrio que es parte de la historia de Zipaquirá: El Bolívar 83, el barrio del M19, el barrio que con mis manos a mis 21 años ayude a construir y dirigir en plena lucha con toda su comunidad", señaló Petro, pero ahí no finalizó todo.

La frase con la que remató el tuit fue lo más polémico y que generó malestar entres sus propios seguidores que le dijeron que no fuera así, que no todo se trataba de él y de sus sentimientos.

"De allí salí a la tortura y la cárcel", finalizó Petro.

El tuit fue catalogado como una muestra de "megalomanía", de "egocentrismo" y de suma arrogancia.

Sus propios votantes le pidieron mesura y que le baje a este tipo de discurso que solo lo aleja de la gente y de lo que representa Colombia Humana.

Cuando no este ojibrotado pelón oportunista? Se había demorado. pic.twitter.com/efwdtGRBcT

No puede ser🤦🏽‍♀️

Me imagino que el día de su cumpleaños Senador, la Estrella de David se posó en su casa, porque antes de usted el mundo no giraba, la historia no se había escrito, en el futuro esa fecha será la que determine como cuenten las generaciones los años AGP y DGP! Que egocéntrico!

— 𝔇𝔬𝔱𝔬𝔯 𝔐𝔞𝔱𝔞 𝔏𝔞𝔴𝔶𝔢𝔯 👨‍💼 (@DotorMataLawyer) August 8, 2019