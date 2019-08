El regalazo que recibió el primer entrenador de Egan Bernal

El primer entrenador de Egan Bernal, Fabio Rodríguez, también le dio unas fuertes palabras a los fanáticos colombianos.

Uno de los más felices con el triunfo de Egan Bernal el pasado 28 de julio en París fue Fabio Rodríguez. Fue quien lo descubrió y lo llevó al ciclomontañismo, donde fue subcampeón de un campeonato mundial. Luego pasaría al ciclismo de carretera, y allí ha acumulado con una velocidad poco creíble grandes triunfos.

Por eso, y recordando que Rodríguez fue el primer entrenador de Egan Bernal, el corredor del Ineos le dio un gran obsequio. Se trata de la camiseta blanca de campeón juvenil del Tour de Francia. Los elegidos son corredores de 25 años o menos, que hayan tenido el mejor resultado en la general. Campeones como Nairo Quintana, Alberto Contador y Fabio Parra se han puesto este maillot blanco.

El primer entrenador de Egan se subió a la tarima para recibir el obsequio de su protegido. Rodríguez dio unas palabras muy importantes. "Lo hicimos con cariño y sin pensar lo que iba a ser hoy. Solo le digo que no vaya a cambiar nunca y que siga el mismo porque todos estos niños quieren ser como usted".

También le dio un consejo a los aficionados: "Cuando no gane, no le digan nada, déjenlo ser feliz".

"No vayas a cambiar nunca y el día que no gane no me lo quemen, déjenlo ser feliz": Fabio Rodríguez, uno de los primeros entrenadores de Egan Bernal – https://t.co/RNdrQKvGg9 #GraciasEgan 🇨🇴 pic.twitter.com/DilSwJvBSA

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 7, 2019