¡Váyase preparando para los nuevos precios! Peñalosa piensa subir precios de peajes de la Autonorte y la Séptima.

El anuncio lo dio a través de su Twitter.

En la tarde del domingo el Alcalde de la ciudad dio a conocer que considera aumentar $3.500 los peajes para financiar ampliaciones en el norte de la ciudad.

Si aún no lo sabe le contamos que el Instituto de Desarrollo Urbano y la ANI trabajan en la ampliación del acceso norte de Bogotá.

Esto a través de obras de ampliación en la Autopista Norte y la Carrera Séptima.

Un proyecto que para que ejecutarse necesitará aproximadamente $1,48 billones.

Por eso Peñalosa habló de su financiación en Twitter. Allí afirmó lo siguiente:

“Todo está listo para licitar la APP de ampliación de la autonorte, del peaje hacia la 190, y la séptima, del peaje hacia el sur. Pero se requiere un reajuste al peaje”.

Y continuó: “Hasta ahora, todos los peajes en los bordes de Bogotá solo se han destinado a ampliar y mantener las vías del límite de Bogotá hacia afuera. No más. Si no se reajusta el peaje, no se amplían la Autonorte y la Séptima”, escribió.

Más adelante reveló cuál sería su costo:

“Germán Vargas, encargado de infraestructura del Gobierno Nacional, absurdamente amplió contrato de APP Autonorte, para ampliar vía de Bogotá hacia afuera, único tramo que no tenía trancón. Ahora, para ampliar la Autonorte y Carrera Séptima hacia Bogotá es indispensable reajustar $3.500 el peaje”.

