El senador Gustavo Petro fue atacado con huevos en medio de evento.

El hecho ocurrió cuando el político presentaba a los candidatos a la alcaldía de Ciénaga y a la Gobernación del Magdalena: Blanca Fernández y Carlos Caicedo.

La periodista Vicky Dávila anunció la situación, asegurando que "a Gustavo Petro y a Carlos Caicedo los recibieron con huevos".

A Gustavo Petro y a Carlos Caicedo los recibieron con huevos en Ciénaga- Magdalena. pic.twitter.com/Nc6tcj3PKt — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 3, 2019

Petro no se quedó callado y le respondió: "No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de una caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana".

No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de una caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana https://t.co/xFdLOVO3hC — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2019

Con irónico trino, Vicky Dávila "redacta mejor la noticia" sobre el ataque con huevos a Petro

Tras un intercambio de mensajes, la periodista de la W, volvió a redactar "mejor la noticia", en tono de burla.

"Redactaré mejor la noticia para Gustavo Petro: una multitud infinita, nunca antes vista, recibió al Rey Don Gustavo Petro y a un señor Caicedo, en medio de estruendosos aplausos y vítores, de pronto, las mafias de la región quisieron hacerlos tortilla, lanzando huevos, att Vicky"

Redactaré mejor la noticia para @petrogustavo: una multitud infinita, nunca antes vista, recibió al Rey Don Gustavo Petro y a Un señor Caicedo, en medio de estruendosos aplausos y vítores, de pronto, las mafias de la región quisieron hacerlos tortilla, lanzando huevos, att Vicky. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 3, 2019

"¿Se supone que eso es chistoso?", "Se supone que eso es periodismo", "Que degradacion de periodismo el que tenemos", Ni lo uno, ni lo otro¿En qué universidad le enseñaron a redactar noticias? Porque déjeme decirle que tuvo muy malos profesores o usted fue de lo peorcito en la universidad y la pasaron raspando. Que vergüenza de periodista", "que periodista tan baja y poco profesional", expresan algunos mensajes en respuesta a la periodista.