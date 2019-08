Emiten primer bono de género de América Latina en el Women Economic Forum en Cartagena

En el marco del Woman Economic Forum Latinoamerica que se lleva a cabo en Cartagena, BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Banistmo, filial del Grupo Bancolombia, hicieron el lanzamiento del primer bono de género en América Latina.

Se trata del primer fondo para la mujer que dedicará 50 millones de dólares destinados al aumento del acceso de financiamiento a las pymes lideradas por mujeres en Panamá. Actualmente, el banco Banistmo cuenta, entre sus clientes, con 6.000 Pymes y con este bono esperan que aumente 6 por ciento en los próximos cuatros años.

“El bono es por 50 millones de dólares, BID Invest está estructurando y comprando ese bono, cuando le lleguen los recursos a Banistmo, éste los va a canalizar prestando a pymes lideradas por mujeres”, dijo Gema Sacristán, directora general del Negocio de BID Invest.

Sacristán espera que esta iniciativa fomente que emisores y compradores, se animen a replicar esta experiencia en otros países.

"El BID tiene programas comprometidos con la equidad de género. Por un lado, apoyamos a que las mujeres lleguen a más puestos de liderazgo y por el otro queremos potenciar a la mujer como clienta. De esta manera se cierra la brecha de género para acceder a financiamiento", expresó.

Aime Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banitsmo, afirmó que este bono crea un escenario propicio para acercar a la mujer a los beneficios bancarios.

“Un bono de género se define como aquel bono cuyo propósito o cuyos montos tienen que ser 100% destinados a proyectos de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, no pueden ser utilizados en negocios que no sean liderados por mujeres, y con esto sentamos un precedente en la región”, afirmó Sentmat.

Los bonos de género se han convertido en opciones bancarias a nivel mundial que han probado sustanciosos rendimientos en países como Australia y Estados Unidos promoviendo la equidad de género y la ética del dinero a la hora de distribuir los recursos con igualdad.

¿Cómo se vivió el Women Economic Forum?

El Women Economic Forum, es dirigido por She Is Foundation, con el apoyo de la organización All Ladies League y el aval de la Embajada de la India en Colombia, en alianza con Wat Partners se llevará a cabo hasta el 3 de agosto en Cartagena donde están reunidas más de 1.600 mujeres y hombres de más de 150 países, discutiendo sobre aspectos de la economía en los cuales la mujer tiene un papel determinante en su crecimiento y desarrollo.

Se abordaron temáticas claves como la mujer indígena y rural en el desarrollo de los territorios; el sector privado desde las diversas industrias y su impulso en la creación de igualdad de oportunidades en el ámbito económico y profesional para hombres y mujeres y la importancia de los nuevos referentes femeninos en sectores claves como la política y el desarrollo digital.

En medio del evento también se le concedió un espacio primordial para analizar las amenazas y asesinatos que lideresas sociales que se han presentado en Colombia. Este panel contó con la presencia de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz, quien ofrecerá la conferencia de cierre de la cumbre denominada “Mujeres constructoras de paz”.

"Este es un tema que no podemos ignorar, está en el contexto nacional y más porque nuestra organización aboga por los derechos humanos. Este será un espacio para generar concientización y vamos a alzar la voz, sobretodo, vamos a invitar al gobierno, autoridades, sector privado, a no ser indiferentes frente a lo que está pasando con nuestros líderes sociales", comentó Nadia Sanchez, vocera del evento.

El evento contó con la presencia de Gabriela Ramos, jefe de Gabinete de la OCDE y Sherpa del G20; William Harris, CEO Space Center, Houston; Leonora Jiménez, empresaria, directora del Fashion Week San José, CEO de la revista Blank y activista; Ophelia Pastrana, Mujer BBC100, influencer de tecnología, migrante, activista LGBTI; entre otros.

“Estamos muy orgullosas de que Colombia sea la sede del I Women Economic Forum Latinoamérica. Tenemos una oportunidad única de discutir cómo promover un ecosistema inclusivo y transformador frente al desarrollo económico de la mujer y el impacto que este genere en todos los países del mundo, donde es preciso aplicar el enfoque de género para construir una sociedad más inclusiva, segura y sostenible para todos” resaltó Nadia Fernanda Sánchez, presidente de She Is Foundation.

