Ganadora del Premio Cafam a la Mujer denunció amenazas de muerte

Se trata de Ludirlena Pérez, quien ganó el Premio Cafam a la Mujer 2019 pero ha recibido llamadas amenazantes.

Ludirlena Pérez es una defensora de derechos de las mujeres en La Dorada. Su trabajo en apoyo de las víctimas de la violencia la ha hecho merecedora de reconocimientos. Entre estos se destaca, sobre todo, el Premio Cafam a la Mujer de 2019. Pero en este momento, la mujer tuvo que abandonar su municipio por amenazas.

"Usted es una de las no ha querido acatar los llamados de atención, por lo tanto le quebraremos el c…. a usted y a sus sapitos. Ya está advertida, no la queremos ver en el departamento. Nosotros no comemos cuento de nada", dice uno de los mensajes que Pérez recibió, según Noticias RCN.

Además de ser amenazada, Ludirlena Pérez recibió amenazas contra sus hijos y padres. Estas intimidaciones han causado preocupación a esta activista.

"Esto sin lugar a dudas genera intranquilidad, pero también veo una gran solidaridad de parte de Colombia porque se ha volcado hacia mí y esta solicitud que hago para defender y salvaguardar mi vida y la de mi familia”, afirmó.

A pesar de las amenazas en su contra, Ludirlena seguirá con su labor social en favor de las víctimas de la violencia en todo el país.