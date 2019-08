"Por culpa" de Júpiter es que el país está sumido en el desempleo

¿Qué factores se le ocurren por los que la tasa de desempleo ha crecido nuevamente en el país? ¿Falta de empresa?, ¿altos salarios?, ¿receso económico? Pues no.

La verdadera causa es que Jupiter está en retrogrado y la casa de trabajo de Colombia está pasando por un problema de sol.

Aunque le parezca chistoso, en La WRadio dedicaron un programa entero con un astrólogo para que hablara sobre el proceso económico del país.

Basado en el tránsito planetario, el astrólogo Giovanny Londoño aseguró que la culpa del desempleo es del planeta gigante.

“El planeta del empleo está en una retrogradación. Júpiter es el que controla el empleo. Júpiter nos dice que se mejora el empleo a través de la educación. Colombia no tiene gente en muchas especialidades”, aseguró.

Pues los colombianos no dudaron en hacer bromas al respecto, y con sarcasmo e ironías, manifestaron su inconformismo con este modelo de preguntas de Vicky Dávila, pues en vez de preguntarle a un experto, le preguntó a alguien que nada tiene que ver con economía.

"No es brujería ni charlatanería, es un práctica muy antigua que aporta información, y sobre esto se toman correctivos, si estos no se toman, no se puede culpar a los astros", aseguró el otro astrólogo invitado, Martín Ochoa.